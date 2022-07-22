Son dakika haberi! Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü Son dakika haberi... Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Akdeniz ilçesi Mersin-Adana kara yolu Huzurkent mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 N 3404 plakalı otomobil, Serdar Gül idaresindeki 42 BSH 74 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Ahmet ve Diyar Özmen ile Deniz Akbudak'ın yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını belirledi. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de morga götürüldü. Öte yandan, otomobilin kiralık olduğu, olay yerine giden kiralama şirketi yetkilileri ile polis arasında arbede çıktığı öğrenildi. Polis, arbede çıkaranlara biber gazıyla müdahale etti. AA / Serkan Avci - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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