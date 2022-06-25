Son dakika! 'Göktürk-1'in gözünden Marmaris yangını
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangınında zarar gören ve 'Göktürk-1' uydusu ile uzaydan görüntülenen alanı sosyal medyadan paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangınında zarar gören ve 'Göktürk-1' uydusu ile uzaydan görüntülenen alanı sosyal medyadan paylaştı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hale getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı" denildi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Demirören Haber Ajansı / Güncel