Son dakika! 'Göktürk-1'in gözünden Marmaris yangını Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangınında zarar gören ve 'Göktürk-1' uydusu ile uzaydan görüntülenen alanı sosyal medyadan paylaştı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangınında zarar gören ve 'Göktürk-1' uydusu ile uzaydan görüntülenen alanı sosyal medyadan paylaştı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hale getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı" denildi. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Demirören Haber Ajansı / Güncel Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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