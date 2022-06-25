Son dakika! 'Göktürk-1'in gözünden Marmaris yangını - Haberler

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Son dakika! 'Göktürk-1'in gözünden Marmaris yangını

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! 'Göktürk-1'in gözünden Marmaris yangını

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangınında zarar gören ve 'Göktürk-1' uydusu ile uzaydan görüntülenen alanı sosyal medyadan paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangınında zarar gören ve 'Göktürk-1' uydusu ile uzaydan görüntülenen alanı sosyal medyadan paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hale getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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