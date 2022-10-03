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Son Dakika: Enflasyon eylül ayında yüzde 3,08 arttı, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu

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Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı.Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,08 olurken yıllık yüzde 83,45 olarak kaydedildi.

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Enflasyon eylül ayında yüzde 3,08 arttı, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,99 ile konut oldu.

2022 yılı Eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Son Dakika: Enflasyon eylül ayında yüzde 3,08 arttı, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %51,92 olarak gerçekleşti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

SÜMBÜLZADE VEHBİ EFENDİ:

asgari ücrete de el atılmalı millet vekilleri memur maaşı almalı her şey onlara vedava olmamalı.

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mardinli yiğit:

en düşük memur maaşı 15 bin olmalı

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