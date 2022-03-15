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Selden zarar gören çiftçilere tarımsal ürün desteği

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Selden zarar gören çiftçilere tarımsal ürün desteği

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinden etkilenen köylerde ikamet eden çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığınca tohum dağıtımı yapıldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinden etkilenen köylerde ikamet eden çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığınca tohum dağıtımı yapıldı.

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel afetinden etkilenen köylerde ikamet eden çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi" kapsamında tarım ve hayvancılık işletmelerinin zararlarının telafi edilmesi, çiftçilerin maddi ve manevi olarak desteklenmesi amacıyla 6,825 kilogram fiğ, 10 bin 640 kilogram yulaf, 300 kilogram yonca ve 60 çuval silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı mazot, gübre ve yem desteği ödemelerine de başlandı. Buna göre Taşköprü ilçesinde çiftçilere 12 milyon 800 bin TL tutarında destek ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı.

(Akif Doğan/İHA)

Selden zarar gören çiftçilere tarımsal ürün desteği

Selden zarar gören çiftçilere tarımsal ürün desteği

Selden zarar gören çiftçilere tarımsal ürün desteği

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu, Tarım, Tohum, Sel, Ekonomi, Güncel, Haberler

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