Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete sert tepki: Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar - Haberler

NATO'ya başvuruda bulunacaklarını açıklayan Finlandiya ve İsveç'in hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" demişti. Bunun üzerineülkelerinde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini duyuran İsveç ve Finlandiya,iki ülke bakanlarının resmi temaslar için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecekleri duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine İsveç ve Finlandiya'nın tarafından plananlanan Türkiye ziyareti hakkında konuştu.

Konuyla ilgili Erdoğan, "Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar dışişleri bakanlarıyla bir görüşmeler yapıldı. Bakın her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı biz karşıyız deseler ki, teslim etmeleri gereken teröristleri teslim etmeyeceklerine yönelik açıklamaları var. Velev ki teslim et, bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesini sağladı. NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu, her türlü üssü kuruyorlar mı? Kuruyor. Biz bunlara nasıl inanacağız. İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezleri. Parlamentoya gidip bunları konuşturuyorlar. Hatta ve hatta terörist yanlısı üyeleri var parlamentolarında. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz." ifadelerini kullandı.