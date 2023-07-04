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Son Dakika! Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama: Kimse mağdur olmayacak, yaşam kalitesi artırılacak

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Son dakika! Yarın enflasyonun açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammı da belirlenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kimse mağdur olmayacak, yaşam kalitesi artırılacak." dedi.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin beklediği müjdeyi verdi. Erdoğan, "5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Tüm gözler yarına çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur maaş düzenlemesi üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Vedat Işıkhan Memur zammı Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (10)

Vedat Bütün:

Hacı abi kadro ne oldu.secimden sonra ilk işimiz demiştiniz.madada sadece o kalmıştı.öküz öldü ortaklık bitti mi ??????

Cevap Yaz11Yayından Kaldır
Veys Aygun:

AMACINIZ ESNAFIN SIRTINA NEKADAR YÜKLERİZ ESNAF NERYEKADAR DAYANAÇAK SONRADA O PAHALI BU PAHALI DİYE DERT YANMAYIN KENDİ CEBİNİZDEN KARŞILAYIN

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pentakill lol:

esnaflarda gereğinden fazla kar yapmasın. serbest piyasa diye %60-70 kar yapacağına %20-30 yapsın maliyetinin üstüne. herkes rahat eder.

06Yayından Kaldır
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