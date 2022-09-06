Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: EYT'de tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanın beklediği EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilgin, gündemdeki birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bilgin, Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmada sona gelindiğini söyleyerek "Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Bitirmek üzereyiz." dedi.

"EYT'DE TEK BİR FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT ile ilgili son gelişmeleri de paylaşan Bilgin, "Bir iki konu daha var. EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir." ifadelerini kullandı.

"TAŞERON İŞÇİLERLE İLGİLİ DE BİR ÇALIŞMAMIZ VAR"

Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti: "Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız."