Son dakika: Bodrum'da seyir halindeki tırın kasasından yola düşen gaz betonlar kazaya neden oldu - Haberler

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Son dakika: Bodrum'da seyir halindeki tırın kasasından yola düşen gaz betonlar kazaya neden oldu

AA - Ali Ballı - Güncel
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Son dakika: Bodrum'da seyir halindeki tırın kasasından yola düşen gaz betonlar kazaya neden oldu

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki tırın kasasından kara yoluna düşen gaz betonlar, kazaya neden oldu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki tırın kasasından kara yoluna düşen gaz betonlar, kazaya neden oldu.

Hamit K'nin kullandığı 56 AAB 165 plakalı gaz beton yüklü tırın kasa kapağı, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametinde seyir halindeyken virajı döndüğü sırada açıldı.

Gaz betonları tutan halatın da kopmasıyla yola düşen betonlara, tırın arkasında seyreden Galip Yönter idaresindeki 48 NC 137 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan olmazken gaz betonlar yola saçıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, yolun temizlenmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Son dakika: Bodrum'da seyir halindeki tırın kasasından yola düşen gaz betonlar kazaya neden oldu

Son dakika: Bodrum'da seyir halindeki tırın kasasından yola düşen gaz betonlar kazaya neden oldu

Son dakika: Bodrum'da seyir halindeki tırın kasasından yola düşen gaz betonlar kazaya neden oldu

AA / Ali Ballı - Güncel

Güvercinlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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