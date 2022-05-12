Son dakika! Batman'da köpek saldırısı sonucu 20 gün yoğun bakımda kalan genç kız iyileşti

BATMAN (AA) - Batman'da köpek saldırısı nedeniyle kronik hastalığı tetiklenen ve yaşadığı kas yıkımı dolayısıyla 20 gün yoğun bakımda kalan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Berçem Tarhan, sağlığına kavuştu.

İlde 25 gün önce otobüs durağına giden Berçem Tarhan'ın karşısına köpekler çıktı. Yaşadığı korku ve panikle, 7 yaşında yakalandığı kronik McArdle kas hastalığı tetiklenen Tarhan bilincini kaybetti.

Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, 20 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından iyileşti.

Tarhan, AA muhabirine, sınav için okula gittiğini, çıkışta otobüs durağına doğru ilerlerken aniden köpeklerin karşısına çıktığını söyledi.

Köpekleri görünce korku ve panikle kaçmaya başladığını anlatan Tarhan, "Kas hastalığım var. O korku hastalığımı tetikledi. Bilincimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım." dedi.

Yoğun bakımda zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini aktaran Tarhan, şöyle konuştu:

"Gözlerimi açtığımda ilk aklıma gelen şey 'tekrar hayata bağlanabilecek miyim, yaşayabilecek miyim' oldu. Benim için yaşamla ölüm arasında giden ince bir çizgi vardı. Ama sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın desteğiyle tekrar hayata döndürüldüm. Bu büyük bir mucize."

Sokaktaki köpeklere sahip çıkılmasını isteyen Tarhan, bu köpeklerin barınaklara gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

Tarhan, "Benim yaşadığım durumu kimsenin yaşamasını istemiyorum. Çok zorlu bir süreç oldu. Başka kimsenin başına gelmesin." ifadelerini kullandı.

Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Deniz Şanlı da Tarhan'ın kronik kas hastalığının olduğunu, yaşadığı korkunun hastalığı tetiklediğini ifade etti.

"Bu hastalar aslında böyle olağanüstü haller dışında kendi hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ama hastamızın yaşadığı, köpekten kaçma hali nedeniyle hastalığının tetiklenmesi sonucunda vücudunda bir kas yıkımı oldu. Yaklaşık 20 gün boyunca yoğun bakımda kendisini takip ettik." diyen Şanlı, hastanın sağlığına kavuştuğunu ve taburcu etmeye hazırlandıklarını bildirdi.