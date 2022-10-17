Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Aralık ayında asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız

Güncel Haberler

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız." dedi.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

"EN KAPSAMLI MÜDAHALE YAPILACAK"

Konu hakkında sık sık açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

MADEN ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE "İSTİHDAM" HABERİ

Öte yandan Bilgin ayrıca Bartın'daki maden faciasına şehit olan 41 vatandaşımızın aileleriyle ilgili de yeni haberi duyurdu. Bakan, "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Vedat Bilgin Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (10)

Serdar Akıncıoğlu:

Seçim yatırımı yapıyorlar güya...

Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
Tevfik Sağlıcak:

Yav arkadaş her gün aralık ayında zam ve eyt haberleri çıkıyor tamam anladık oy istiyorsunuz hergün haber yapmanın ne mantığı var

Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
Ütopik Yorumcu:

Abi 10 bin tl olsa ne olur fiyat politikası düzelmediği sürece zammın bir önemi yok

Cevap Yaz 4 55 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title