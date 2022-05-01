Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Adana'da kaçak 12 bin 400 litre akaryakıt ve 3 bin 108 ürün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da kaçak 12 bin 400 litre akaryakıt ve 3 bin 108 ürün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli ürünlerin kaçakçılığını yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilere ait bazı adresleri ve araçları aradı.

Aramalarda, kaçak 12 bin 400 litre akaryakıt ve 3 bin 108 ürün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title