Somali Başbakan Yardımcısı Jama: 'Somali son 10 yıldır hiç bugünkü kadar güvenli olmadı'

GÖKHAN KAVAK/SAADET FİRDEVS APARI - Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama, son 10 yılda ülkesinin karşılaştığı zorluklar, yaşadığı gelişmeler, yeni seçim sistemi tasarısı ve Eş-Şebab'ın ülkedeki varlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Jama, "Bence son 10 yılda Somali'de çok şey değişti. Dramatik bir değişim yaşandı." dedi.

Değişimin emlak inşa sürecinde, ekonomik alanda, güvenlik alanında ve Somali'nin dış dünya ile ilişkilerinde gözlemlenebileceğini ifade eden Jama, "Devam eden inşaatların sayısı, yolların, binaların, yeni yerleşim alanlarının, alışveriş merkezlerinin, yeni yerleşim alanlarının sayısı, ülkenin artan güvenlik ve istikrarının bir kanıtıdır." diye konuştu.

Jama, federalizmin ülkede kök saldığını belirterek, "Mogadişu dışında bile insanların yaşam koşullarında çok fazla iyileşme olduğunu görebilirsiniz. Bu değişim gelişmiş yönetişimin bir ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Hala bazı zorluklarla karşı karşıya olduklarını aktaran Jama, şunları kaydetti:

"Eş-Şebab'ın kökünü tamamen kazımış değiliz ve bu örgütü tamamen ortadan kaldırmak için önemli çabalar sarf ediyoruz. Kuraklık ve iklim değişikliği bizi, özellikle de savunmasız topluluklarımızı etkiliyor. İşsizlik de bir başka sorun. Ancak insanlar ve kurumlar daha dirençli hale geliyor."

Hükümetin birçok programla bu zorluklara karşı mücadele ettiğini anlatan Jama, "Bunlar ülkenin iyi zamanları ama bizim tarafımızdan baktığımızda daha fazla gelişme kaydedebiliriz." açıklamasını yaptı.

"Somali son 10 yıldır hiç bugünkü kadar güvenli olmadı"

Jama, ülkedeki olayların sayısının önemli ölçüde azaldığını belirterek, "Somali son 10 yıldır hiç bugünkü kadar güvenli olmadı." dedi.

Eş-Şebab'a karşı mücadelenin devam ettiğini aktaran Jama, "Somali halkı dünyanın en güçlü terörist gruplarından biriyle mücadelede büyük bir direnç ve güç gösterdi. ABD, Türkiye, Afrika Birliği ve diğer pek çok uluslararası ortağımızla işbirliği içinde ülkenin güvenliğini kesinlikle arttırıyoruz." şeklinde konuştu.

Jama, ülkede uzun süredir tartışma konusu olan "bir kişi, bir oy" esasına dayalı doğrudan seçim sisteminin Somali halkının uzun zamandır arzuladığı hedeflerden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un iktidara geldiğinde en öncelikli konularından birinin ülkenin demokratikleşme sürecini başlatmak ve hızlandırmak olduğunu dile getiren Jama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlam kurumsal temellere sahip değilseniz, yabancı yatırım çekmek çok zordur. Ülkenin dışarıdaki imajını değiştirmek çok zordur. Dolayısıyla siyaset, geleceğimizi üzerine inşa edeceğimiz temeldir, temel sütundur. Yani bir kişi, bir oy artık arzulanan bir hedef değil. Bu hareket halindeki bir süreçtir ve Somali halkının arzusu ve hayalidir, böylece kamu görevlerine tercih ettikleri kişileri seçebilirler."

"2025'in Somalisi, her açıdan gelişmekte olan bir Somali'dir"

Jama, Somali'nin çok parlak bir geleceği olduğunu ifade ederek, "Somali'de kaynak sıkıntısı yok. Bölgedeki en stratejik limanlardan bazılarına sahibiz. Denizlerimizden karalarımıza kadar çok istikrarlı bir iklime sahip büyük bir tarım potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Doğru altyapı ile enerjiye büyük yatırımlar yapabiliriz. Daha ötesinde, halkımızın girişimci ruhunun bizi çok ileriye götüreceğine inanıyoruz. Biz de hükümet olarak çok parlak bir geleceğin temellerini atmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Somali'nin jeopolitik konumunun önemine de dikkati çeken Jama, "Küresel tedarik hatlarının kalbinde yer alıyor ve sermaye oluşturmaya istekli, dirençli ve yetkin insanlara sahip." dedi.

Jama, "2025'in Somalisi, ekonomiden güvenliğe, küresel ve uluslararası ilişkilerden sosyal uyuma kadar her açıdan gerçekten gelişmekte olan bir Somali'dir." vurgusunu yaptı.