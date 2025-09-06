SOLOTÜRK'ten Balıkesir'de Gösteri Uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir Merkez Havaalanı çevresinde gösteri sundu.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti, bazı vatandaşlar da alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

SOLOTÜRK ekibi, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.