Üye Girişi
Haberler

SOLOTÜRK, Şehit Fethi Bey'i Anma Töreni İçin Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Güncelleme:

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 110. yıl dönümü etkinliği kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapacağı gösteri öncesi prova uçuşunu gerçekleştirdi. Pilotlar, Fethiye semalarında alçak uçuş yaparak vatandaşların ilgisini çekti. Gösteri uçuşu ise 27 Şubat'ta saat 12.15'te Şehit Fethi Bey'i anma töreninde gerçekleştirilecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 110. yıl dönümü etkinliği kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde 27 Şubat'ta yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

Fethiye semalarındaki prova uçuşunda pilotlar, Fethiye Körfezi, Şehit Fethi Bey Parkı ve ilçe merkezi üzerinden alçak uçuş yaptı.

Vatandaşlar prova uçuşunu sahil bandı ile Şehit Fethi Bey Parkı başta olmak üzere kentin birçok bölgesinden ilgiyle takip etti.

Gösteri uçuşunun 27 Şubat saat 12.15'te Şehit Fethi Bey'i anma töreninde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Muğla Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri? Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne? Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli, evli mi, gerçek adı ne? Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşananlar! River Plate Boca Juniors maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? River Plate Boca Juniors ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? AZ Alkmaar Ajax maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? AZ Alkmaar Ajax ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Panathinaikos Kifisias maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Panathinaikos Kifisias ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
title