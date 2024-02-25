SOLOTÜRK, Şehit Fethi Bey'i Anma Töreni İçin Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 110. yıl dönümü etkinliği kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde 27 Şubat'ta yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

Fethiye semalarındaki prova uçuşunda pilotlar, Fethiye Körfezi, Şehit Fethi Bey Parkı ve ilçe merkezi üzerinden alçak uçuş yaptı.

Vatandaşlar prova uçuşunu sahil bandı ile Şehit Fethi Bey Parkı başta olmak üzere kentin birçok bölgesinden ilgiyle takip etti.

Gösteri uçuşunun 27 Şubat saat 12.15'te Şehit Fethi Bey'i anma töreninde gerçekleştirileceği belirtildi.