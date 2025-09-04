SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zaferi'nde Anıtkabir Üzerinde Uçuş Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde Anıtkabir üzerinde gerçekleştirilen uçuşa ilişkin kokpit görüntülerini paylaştı.

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK F16 gösteri ekibi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Anıtkabir'i ziyaret eden binlerce vatandaş, uçuşu ilgiyle takip etti. SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından, söz konusu uçuşa ilişkin kokpit görüntüleri paylaşıldı. 'Atam izindeyiz' notuyla paylaşılan görüntülerde, Anıtkabir ve Ankara'nın bir kısmı kuş bakışı görüldü.