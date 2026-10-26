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Sofya Ekonomi Forumu'nda Bulgaristan ve bölgenin ekonomik geleceği ele alındı

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Sofya Ekonomi Forumu'nda Bulgaristan ve bölgenin ekonomik geleceği ele alındı
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Sofya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Ekonomi Forumu'nda Bulgaristan ve Güneydoğu Avrupa'nın geleceği ele alındı. Başbakan Rumen Radev, Ukrayna savaşının derinleştirdiği krizler ve Karadeniz'deki İHA saldırılarını değerlendirip güvenliğin kalkınma için temel koşul olduğunu söyledi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Sofya Ekonomi Forumu'nda, Bulgaristan ve Güneydoğu Avrupa'nın ekonomik geleceği ele alındı.

Delphi Ekonomi Forumu tarafından 2018'den bu yana düzenlenen Sofya Ekonomi Forumu'nda, ekonomik büyümenin önündeki engellerin aşılması, politika alanında görüş alışverişinin geliştirilmesi ve rekabetçi ekonomilerin oluşturulması konuları değerlendirildi.

Forumun açılış konuşmasını yapan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, küresel ölçekte derinleşen askeri, ekonomik ve teknolojik krizlerin etkilerine değindi.

Ukrayna'daki savaşın etkisiyle derinleşen krizlerin sonuçlarının herkes tarafından hissedildiğini belirten Radev, devletin değişen jeopolitik koşullara nasıl daha hızlı uyum sağlayabileceği, Bulgaristan ve bölge için stratejik fırsatların nasıl değerlendirilebileceği ve güvenliğin nasıl sağlanabileceği sorularını gündeme getirdi.

Güvenliğin toplumsal kalkınma, ekonomi, yatırımlar ve beşeri sermayenin gelişimi için temel koşul olduğunu kaydeden Radev, bölgesel işbirliği ve ittifakların öneminin giderek artacağını ifade etti.

Karadeniz'deki saldırılar

Karadeniz'deki insansız hava aracı (İHA) saldırılarına değinen Radev, saldırılardan kimin sorumlu olduğunu söylemek için somut kanıtlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde gemilere yönelik saldırıların ardından kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesini ve hükümetin çalışmalarını öven Radev, "Güvenliğimizin temel dayanağı AB ve NATO ile müttefikimiz ABD'yle kurduğumuz güçlü transatlantik ortaklıktır." dedi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Sofya Ekonomi Forumu'na, İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Bakanı İvan Vasilev, Ulaştırma Bakanı Georgi Peev, Çevre Bakanı Rositsa Karamfilova, Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev, diplomatlar ile uluslararası şirketlerin temsilcileri katıldı.???????

Kaynak: AA
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