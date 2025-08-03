Soçi'de Ukrayna'nın Saldırısı Sonrası Petrol Deposunda Yangın Çıktı

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Rusya'nın Soçi kentinde, Ukrayna tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucunda bir petrol deposunda yangın meydana geldi. Yangın, 2.000 metreküp petrol ürünü içeren bir tankta çıktı. Olayla ilgili acil durum müdahale ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

MOSKOVA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Soçi'de Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucu bir petrol deposunda yangın çıktı.

Rusya Bölgesel Acil Durum Müdahale Merkezi pazar günü erken saatlerde düzenlenen saldırıda 2.000 metreküp petrol ürünü içeren bir yakıt tankının alevlere teslim olduğunu bildirdi.

Soçi Belediye Başkanı Andrei Proshunin ise sosyal medyada yaptığı açıklamada yaşanan olayı doğrulayarak, acil durum kurumunun olay yerinde aktif olarak çalıştığını ifade etti.

Proshunin açıklamasında, "Adler bölgesinde, insansız hava aracının enkazı petrol ürünleri bulunan bir tanka düşerek yangına neden oldu. Yangına müdahale çalışmaları başladı. Toplam 127 personel ve 35 adet ekipman olay yerinde bulunuyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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