Slovenya, Yasa Dışı İsrail Yerleşimlerinden İthalatı Yasakladı

Slovenya, İsraillilerin gasbettiği Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı yerleşimlerden ithalatı tamamen durdurduğunu duyurdu.

Slovenya hükümetince yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Robert Golob'un talebi doğrultusunda bugün, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı yerleşimlerden ithalatın tamamen yasaklanması kararı alındığı bildirildi.

İsrail'in uluslararası insani hukuku ciddi ve tekrarlayan bir şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eylemler sadece Filistin halkının hayatı ve onurunu değil, aynı zamanda uluslararası düzenin temellerini de tehlikeye atmakta. Uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Slovenya, bu tür uygulamalara olanak tanıyan veya göz yuman bir zincirin parçası olmayacak."

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın Gazze'deki mevcut insani ve güvenlik durumuna acil bir yanıt olduğunu belirterek, Slovenya'nın ekonomik önlemlerin alınmasına ilişkin sembolik ama net mesaj gönderen bir adım attığını ifade etti.

Fajon, "Savaşın devam etmesini önleyecek ve bölgede istikrarı sağlayacak tedbirlerin alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya, 31 Temmuz'da da İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığını açıklamıştı.

Slovenya Meclisi ayrıca, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.