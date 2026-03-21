Slovenya'da halk genel seçim için sandık başına gidiyor

Slovenya'da halk 90 sandalyeli ulusal meclisi belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek. Anketlerde, mevcut Başbakan Robert Golob'un liderliğindeki Özgürlük Hareketi ile eski Başbakan Janez Jansa başkanlığındaki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) arasında bir rekabetin yaşandığı görülüyor.

Kayıtlı 1 milyon 700 binden fazla Slovenyalı seçmen için oy verme işlemi yarın yerel saatle sabah 07.00'de başlayacak ve 19.00'da sona erecek.

Slovenya'da genel seçim, orantılı temsil esasına dayanan bir sistemle gerçekleştiriliyor. Ülke 8 seçim bölgesine ayrılırken, bu bölgelerden toplam 88 milletvekili seçiliyor, İtalyan ve Macar azınlıklar için ayrılan birer sandalye ile ulusal meclis 90 üyeden oluşuyor.

Parlamentoya girebilmek için partilerin ülke genelinde en az yüzde 4 oy alması gerekirken, 13 siyasi partinin yarışacağı seçimde yapılan anketlere göre 6 partinin barajı geçebileceği tahmin ediliyor.

Seçim kampanyasının son haftasına ise Jansa'nın partisinin İsrailli istihbarat şirketiyle görüştüğü iddiası ve sonrasında yaşanan gelişmeler damga vurdu.

Jansa'nın partisinin İsrailli istihbarat şirketiyle görüştüğü iddiası genel seçim için yapılan anketlere yansıdı

Muhalefetteki SDS'nin lideri Janez Jansa'nın partisinin, yapılacak genel seçim öncesinde anketlerdeki oy oranında dikkat çekici bir düşüş yaşandığı görüldü. Bu gerilemede, partinin "Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketiyle temas kurduğu yönündeki iddiaların etkili olduğu değerlendiriliyor.

Slovenya'da yayınlanan Mladina dergisi, Kara Küp isimli İsrailli istihbarat şirketinden yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki SDS Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürdü.

Dergi, iddiaya göre "casusların" sahte kimlikler kullanarak kendilerini yabancı bir yatırım şirketinin temsilcileri gibi tanıttığını, ayrıca bazı Sloven siyasetçilerle gerçekleştirdikleri görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını okuyucularına aktardı.

Başbakan Robert Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istedi.

Jansa ise "Kara Küp" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek, iddiaları yalanladı.

Anketlerde, 17 Mart'ta yüzde 31 ile ilk sırada görülen SDS'nin oy oranının, söz konusu iddiaların ardından yüzde 26 seviyesine düştüğü görüldü.

İktidardaki Özgürlük Hareketi ise anketlere göre yüzde 31 oy oranıyla zirveye yerleşti. Daha önceki anketlerde SDS ile Özgürlük Hareketi arasındaki fark yüzde 3 olarak ölçülürken, ülke gündeminin merkezine oturan "casus" iddiaları sonrası bu farkın yüzde 5'e yükseldiği gözlemlendi.

Slovenya'da seçim sonucu dış politika rotasını değiştirebilir

Seçim sürecinde öne çıkan bir diğer başlık ise Slovenya'nın Orta Doğu politikası. Golob hükümeti, 2024 yılında Filistin Devleti'ni tanıyarak, İsrail ile askeri teçhizat ticaretine sınırlamalar getirdi. Muhalefet lideri Jansa ise bu kararların ülkeye zarar verdiğini savunarak, geri alınmasını ve referanduma gidilmesini önerdi.

Uzmanlara göre, seçim sonucunun Slovenya'nın Orta Doğu politikasını köklü biçimde değiştirebileceği ve ülkenin bölgeye yönelik diplomatik yaklaşımında yeni bir yönelim oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomi alanında Jansa, vergi indirimleri ve kamu harcamalarında kısıtlamayı savunurken, Golob, sosyal politikaların korunması ve yeşil dönüşüm hedeflerinin sürdürülmesine öncelik veriyor. Öte yandan Jansa'nın önceki başbakanlık dönemine ilişkin medya ve yargı bağımsızlığına dair tartışmalar da seçim gündeminde yer almaya devam ediyor.

Anketler hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamayacağına işaret ederken, seçim sonrası koalisyon görüşmelerinin belirleyici olması bekleniyor. Küçük partilerin barajı aşıp aşamayacağı ve kurulacak ittifaklar, ülkenin siyasi yönünü belirleyecek temel unsur olarak öne çıkıyor.

Seçime dair ilk sonuçların gece saatlerinde Devlet Seçim Komisyonu tarafından duyurulması bekleniyor.