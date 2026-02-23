Haberler

Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna'ya acil elektrik tedarikinin kesilmesi talimatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovakya Başbakanı Robert Fico, SEPS'ten Ukrayna'ya yapılan acil elektrik sevkiyatını durdurmasını istedi. Fico, petrol sevkiyatının kesintiye uğramasını gerekçe göstererek, Ukrayna'nın enerji ihtiyacını karşılamadığını belirtti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, kamuya ait elektrik iletim kurumu SEPS'ten, Ukrayna'ya yönelik acil elektrik sevkiyatını kesmesini istedi.

Başbakan Fico, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fico, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamanın arkasında durarak, Slovakya'ya petrol sevkiyatını başlatmadığı gerekçesiyle SEPS'ten Ukrayna'ya acil elektrik sevkiyatının durdurmasını talep ettiğini bildirdi.

Başbakan Fico, sadece Ocak 2026'da, Ukrayna enerji şebekesini stabilize etmek için gerekli olan bu "acil elektrik tedarikinin", 2025'in tamamında gerekli olanın iki katından fazla olduğuna işaret etti.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Fico, 21 Şubat'ta, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 23 Şubat'ta petrol tedarikini yeniden başlatmaması durumunda aynı gün Slovak şirketlerinden bu ülkeye elektrik tedarikini durdurmalarını isteyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu

Tüm evi buz tuttu! Nedeni de olay kadar ilginç
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"