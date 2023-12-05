Şizofreni Hastası Kadın, Sağlık Çalışanlarını Rehin Aldı

Kütahya'da şizofreni hastası bir kadın, evine gelen iki sağlık çalışanını rehin aldıktan sonra intihara kalkıştı. Polis ve itfaiye ekipleri müdahale ederek kadını hastaneye kaldırdı.

KÜTAHYA'da, şizofreni hastası emekli polis memuru Sunay D. (39) adlı kadın, evine gelen iki sağlık çalışanını rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık tabancayla kendini vurup, intihara kalkışan Sunay D., hastaneye kaldırıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ve 2017 yılında şizofreni teşhisi koyulduktan sonra polislikten malulen emekli edildiği öğrenilen Sunay D., tedavisi amacıyla eve gelen İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı personeli H.Y. (37) ve A.Ç.'yi (33) rehin aldı. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, çevre güvenliğini alıp Sunay D.'yi teslim olması için iknaya çalıştı. İtfaiyeciler, merdivenle Sunay D.'nin oturduğu 2'nci kattaki dairede pencereye çıkıp dikkatini dağıtmak isterken polisler de çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştı. Durumu fark eden Sunay D., elindeki tabancayla kendini vurup intihara kalkıştı. Silah sesini duyan itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı kırıp içeri girdi. Ağır yaralanan Sunay D., ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

BÜYÜLÜ DEDİĞİ YORGANLARI TAŞITMAYA ÇALIŞMIŞ

Sunay D.'nin rehin aldığı sağlık çalışanları H.Y. ve A.Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilip, polis merkezine götürüldü. Sağlıkçıların, Sunay D.'nin kendilerini rehin aldıktan sonra 'Burada büyülü yorganlar var. Bunları alın, almazsanız kötü olur' diyerek tehdit ettiğini anlattıkları öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.