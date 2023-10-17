Şizofreni Hastası Baba ve Ablasına Saldıran Adam Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şizofreni hastası bir adam, babasını taşla darbedip ablasını bıçakla yaraladıktan sonra sağlık ekiplerine saldırdı. Sağlıkçılar kendilerini odaya kapatıp kurtulurken, saldırgan gözaltına alındı ve tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şizofreni hastası Metin Y. (41), uykudan kaldırdığı babası Sadettin Y.'yi (69) taşla darbedip, kendisine engel olmaya çalışan ablasını bıçakla hafif yaralayarak, daha sonra ise sağlık ekiplerine saldırdı. Sağlıkçılar kendilerini odaya kapatıp kurtulurken, gözaltına alınan Metin Y., tutuklandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Metin Y., aynı evde yaşadığı babasını uykudan uyandırıp, taşla saldırdı. Arbedeyi duyan Metin Y.'nin ablası Kadriye A. (49), kardeşine engel olmaya çalıştı. Sadettin Y. ağır yaralanırken, Kadriye A.'nın ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIKÇILARA DA SALDIRDI

Eve gelen sağlık ekiplerinden Vahit B., Taşkın E. ve Tuğba E.'nin, yaralı Sadettin Y.'ye müdahalesi sırasında Metin Y., bu kez de sağlıkçılara bıçakla saldırdı. Sağlık görevlileri kendilerini odaya kapatıp, kapıyı kilitleyerek canlarını kurtarmaya çalıştı. Bunun üzerine odanın camını kırıp sağlıkçılara saldıran Metin Y., bıçakla kendisini ve engel olmaya çalışan ablası Kadriye A.'yı da yaraladı.

Adrese sevk edilen jandarma ekipleri, Metin Y.'yi etkisiz hale getirdi. Yaralanan Sadettin Y. ve Kadriye A., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Y. de jandarma nezaretinde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tedavisinin ardından ifadesinde yaşadığı olayı hatırlamadığını söyleyen Metin Y., adliyeye sevk edildi. 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma, kasıtlı yaralama, hakaret ve silahlı tehdit suçlarından mahkemeye çıkarılan Metin Y., tutuklandı

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