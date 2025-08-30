Siyez Buğdayı Erzurum'da Tanıtıldı

İhsangazi'de 12 bin yıllık geçmişi olan ve coğrafi işaretli ürün arasında yer alan Siyez buğdayı Erzurum'da görücüye çıktı.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Erzurum'da bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarına Kastamonu'dan İhsangazi Üreten İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifi de katıldı.

İhsangazi Üreten İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Semra Aslan Özcan yaptığı açıklamada, "Atölyemizde ürettiğimiz el ürünlerinin yanı sıra burada siyez ürünlerine ağırlık verdik. Siyez buğdayından işlediğimiz siyez bulguru, siyez şekerparesi, siyez unu, siyez makarnası gibi ürünlerimizi Erzurum'da halkın beğenisine sunduk. Aşırı talep var çok beğenildi." dedi.