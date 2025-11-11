Haberler

Siyasi ve Spor Gelişmeleri: TBMM Toplantıları ve Futbol Hazırlıkları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün TBMM'de önemli siyasi toplantılar gerçekleştirilecekken, spor alanında Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takımın hazırlıkları devam ediyor. Ayrıca basketbol Avrupa liglerinde de heyecan dorukta.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Numov e.V. ve SETA tarafından organize edilen programa katılacak, Ezidi toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Berlin)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Go Global Türkiye Summit ile Bilimpark ve Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Kocaeli/13.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türk Ticaret Merkezi-Hedef Pazar ABD Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı inşaat maliyet, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (700 gün) ve 5 yıl (1785 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Irak parlamento seçimleri düzenlenecek.

(Bağdat/Erbil/Kerkük)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu ile Malta Milli Eğitim Bakanlığı arasında Yükseköğretim Alanında Mutabakat Muhtırasının İmzalanması Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcuların katılacağı Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Spor Ödülleri Töreni, Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimi kapsamında TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan'ın katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iş birliği protokolü imzalanacak.

(İstanbul/15.00)

3- Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/17.00)

4- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

5- Basketbol Avrupa Ligi'nin onuncu haftasında; Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Rapyd Tel Aviv ekibiyle iç saha maçını Almanya'da yapacak, Anadolu Efes ise İtalya'nın Virtus Bologna takımına konuk olacak.

(Münih/22.00/Bologna/22.30)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'ın Aris Midea ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Selanik/21.00)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında; D Grubu'nda TOFAŞ, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(La Laguna/23.00)

8- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA / Güncel
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı

Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Beşik gibi sallanan Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.