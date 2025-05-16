Siyasi ve Ekonomik Etkinlikler Gündemde

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik Valiliğini, Bilecik AK Parti İl Başkanlığını, Kütahya Valiliğini ve Kütahya AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bilecik/11.50/12.20/Kütahya/15.20/15.45)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uzun Çarşı TOKİ şantiyesinde basın açıklaması yapacak.

(Hatay/14.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kızılcahamam'da "81 İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Kampı"nın açılışına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Bartın İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

(Bartın/13.00/14.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Modoko Mobilya Akademisi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Arap Birliği 34. Zirvesi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenecek.

(Bağdat)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile düzenlenen, öğrenci ve harbiyelilerin TCG Anadolu ile İstanbul'dan Samsun'a 2 günlük seyir faaliyetinin İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki uğurlamasına katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 36. haftası, Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

(Adana/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasına; TOFAŞ-Karşıyaka, Aliağa Petkimspor-Bursaspor Yörsan, Fenerbahçe Beko-Galatasaray ve Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Polonya'da devam edilecek. Yarı finalin ikinci maçında Polonya temsilcileri JSW Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta karşılaşacak.

(Lodz/15.45)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında DEPSAŞ Enerji, Beykoz Belediyespor'u ağırlayacak.

(Ankara/17.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Ankara/19.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi ilk maçında Köyceğiz Belediyespor, Güneysu'yu ağırlayacak.

(Muğla/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi üçüncü ve son maçında Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

(Ankara/17.00)

10- 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (GSYİAD) RAMS Park'ta düzenleyeceği "GSYİAD Talks" etkinliğinde, sarı-kırmızılı takımın eski oyuncuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu konuşmacı olarak yer alacak.

(İstanbul/15.30)

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