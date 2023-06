Siyasi Partilerde Bayramlaşma Ziyaretleri... CHP'yi Ziyaret Eden İyi Parti Heyeti Başkanı Yüksel: "İnşallah Bu Bayram; Ülkemizde Derin Yoksulluğun...

İyi Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel başkanlığındaki İYİ Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'nde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyetin bayramını kutladı. Nazlıaka, "Gençliğimizin, çocukluğumuzun güzel bayramlarının geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Ama diliyoruz ki bu bayram yeniden umutların yeşermesine ve daha güçlü bir Türkiye inşasında kararlılığımızın da bir kez daha bir ortak iradeye dönüşmesine vesile olsun" dedi. Yüksek ise ziyarette; "İnşallah bu bayram; ülkemizde derin yoksulluğun bittiği, adaletin eşit sağlandığı, hukukun üstün olduğu gelecek günlere vesile olur" diye konuştu.

CHP, AKP ve DSP'nin ardından; Vatan Partisi, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti heyetlerinin bayram tebriklerini kabul etti.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, İYİ Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Fatih Koca, Genel İdare Kurulu Üyesi Sevin Çağlayan ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'dan oluşan İYİ Parti Heyeti; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet ile bayramlaştı. Ziyarette Nazlıaka'ya; CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitoğ eşlik etti.

Nazlıaka, Ünzile Yüksel başkanlığındaki İYİ Parti heyetine; "Gerçekten buruk geçen bir bayram yaşıyoruz. Ben geçen bayram deprem bölgesindeydim. Yitirdiğimiz canlarımızın acısı dün gibi taze. Bölgeden aldığımız haberler; oradaki yaraların halen sarılmadığını, depremzedelerin çok zor koşullarda hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını gösteriyor. Bu konuda ülkeyi yönetenlerde de güçlü bir irade görmüyoruz. Yaşananların kolay kolay atlatılamayacak bir travmaya dönüştüğünü de ifade etmeliyim" dedi.

Nazlıaka, "Türkiye'nin ekonomik yoksullukla mücadele eden çok geniş bir kesimi var. Onlar da bu bayramda değil kurban kesmek, misafirlerini nasıl ağırlayacağını düşünüyor. Torununa nasıl harçlık vereceğini düşünüyor. Belki başka bir ildeki yakınını ziyaret edecek. O yol masrafını hesap ediyor ve gitmemeye karar veriyor. Gençliğimizin, çocukluğumuzun güzel bayramlarının geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Ama diliyoruz ki bu bayram yeniden umutların yeşermesine ve daha güçlü bir Türkiye inşasında kararlılığımızın da bir kez daha bir ortak iradeye dönüşmesine vesile olsun" diye konuştu.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel ise şunları söyledi:

"Yaşanan derin yoksulluk, yine adalet ve hukukun aranır hale gelmesi hepimizi üzen noktada. Büyük bir deprem yaşadık, ama beklenen bir depremdi bu. Doğal afetlerin önüne geçemezsin ama tedbir alırsın, zararlarını en aza indirecek çalışmalar yaparsın. Yıllardır uyarılmasına rağmen, tıpkı olası Marmara Depremi gibi; hiçbir tedbir alınmadığını gördük… Hakikaten insanlar çok zor durumdaydı, seslerini duyan bir yetkilinin olmaması çok üzücüydü… İnşallah bu bayram; ülkemizde derin yoksulluğun bittiği, adaletin eşit sağlandığı, hukukun üstün olduğu gelecek günlere vesile olur. İnşallah huzurlu bir bayram sofrasında, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının el ele, gönül gönüle oturduğu; güçlü devleti, mutlu Türkiye'yi el birliği ile hep birlikte başaracağız: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, insan olarak, özellikle biz kadınlar olarak; kadının elinin değdiği yerde barış vardır, mutluluk vardır, kardeşlik vardır, bolluk vardır, bereket vardır…"

"DİYARBAKIR ANNELERİ, EVLADINI PKK'DAN KURTARMAK İSTEYEN ANNELER. ONLARIN DA BAYRAMLARINI KUTLUYORUZ"

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı başkanlığındaki parti heyeti de CHP'yi ziyaret etti.

Ayvalı, "Şehit annelerimiz başta olmak üzere bütün annelerimiz, bu vatan için can veren şehitlerimize minnettarız; onların annelerinin babalarının ellerinden öpüyoruz. Evlat hasreti çeken başka anneler de var. Örneğin Diyarbakır Anneleri, evladını PKK'dan kurtarmak isteyen anneler. Onların da bayramlarını kutluyoruz, diliyoruz ki bir sonraki bayram, evlatlarına kavuştukları bayram olur. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız… Acılarımız taze. Yaralarımız taze… Türk milleti olarak kocaman bir aileyiz ve onların acılarını paylaşıyoruz, bu acıları beraber sarma irademizi burada yineliyoruz" diye konuştu

"HER GEÇEN GÜN EŞİTSİZLİĞİN DERİNLEŞTİĞİ BİR TÜRKİYE'DEYİZ"

Nazlıaka, şunları söyledi:

"Öylesine bir süreçten geçiyoruz ki… İnsan haklarının her gün ihlal edildiği; hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunun kurulmaya çalışıldığı… Gençlerimizin yaşadığı geleceksizlik kaygısı nedeniyle kendisine başka ülkelerde imkan yaratmaya çalıştığı bir süreç. Öncelikli bakış açımız; gençlerimizin Türkiye'de kalmak isteyeceği bir Türkiye inşa etmek. Gençlerimiz okuduktan sonra iş bulamıyorsa, ev gencine dönüşüyorsa, geleceğe dair bir umut besleyemiyorsa gençleri asıl depresyona sürükleyen neden budur. Gençleri hayal kurmaktan dahi men eden budur. Öncelikle biz gençlerimize özgür, adil, eşit bir Türkiye inşa etmek zorundayız.

Her geçen gün eşitsizliğin derinleştiği bir Türkiye'deyiz. Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitsizliği denkleminde sürekli olarak daha da geriye düşüyor. Burada en fazla zarar gören kesim de her zaman kadınlar ve çocuklar oluyor. Kadına yönelik şiddetin her geçen gün meşrulaştığı bir dönemden geçiyoruz… Yapmamız gereken şey; ayrımcılıkla mücadele eden, insan haklarına saygılı bir tavır almak olmalıdır. Bu tavrı alırken de şüphesiz kendi değerlerimize, bakış açımıza da saygı duyan bir anlayışla bunu gerçekleştirmek olmalıdır.

"GELİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE, ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETLE HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"

Kadına yönelik şiddet partiler üstü bir mevzu olarak bakılmalıdır. Ortak mücadele verilmelidir. Her beş çocuktan birisi erken yaşta ve zorla evlendiriliyor. Bu resmen çocuğa yönelik bir şiddettir. Hala AKP iktidarı; çocuk yaşta istismar edilip anne olanların, kendisini istismar edenle evlendirilmesi yasasını getirmeye çalışıyor. Biz buna, 'tecavüzcüleri aklama yasası' dedik. Gelin kadına yönelik şiddetle, çocuğa yönelik şiddetle hep birlikte mücadele edelim."

"ORTAKLAŞTIRACAĞIMIZ DEĞERLER ÜZERİNDEN YENİDEN DEMOKRASİYİ İNŞA EDECEĞİZ"

Yeşil Sol Parti heyeti de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Yeşil Sol Parti MYK üyeleri Sevtap Akdağ, Fatma Koçyiğit ve HDP Parti Meclisi üyesi Abdullah Zeydan; CHP'de Nazlıaka başkanlığındaki heyet ile bayramlaştı.

Nazlıaka, "Can Atalay'ın; hukuksuz yere, seçilmiş olmasına rağmen bugün cezaevinde tutuluyor olmasını kınıyoruz. Diliyoruz ki önümüzdeki bayramlarda çok daha eşit, adil, özgür, demokratik bir Türkiye'ye kavuşmuş olalım. Bunun için epey kalın bir mücadele hattı var. Bu hattı da bu ülke için hep birlikte çabalayacağız. Ortaklaştıracağımız değerler üzerinden yeniden demokrasiyi inşa edeceğiz" dedi.

"EN AZINDAN BU TOPLUMUN YÜZDE 50'Sİ GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİ TALEBİ AÇIĞA ÇIKARTIYOR"

Sevtap Akdağ ise "Bayramların bu coğrafyada; tüm halklarımız açısından, tüm ezilenler açısından, her toplumsal kesimden insanlarımız açısından eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin yolunu açmasını diliyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Çok uzun süredir, nefessiz bırakılmış koşullarda yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bir seçim geçirdik… Maalesef demek ki eksiklerimiz olmuş… Seçimler de gösterdi ki, en azından bu toplumun yüzde 50'si güçlü bir demokrasi talebi açığa çıkartıyor. Bu talebin karşılanması hepimizin ortak sorumluluğu. Muhtemeldir ki su sorumluluk, önümüzdeki dönem ağırlaşmış olarak karşımıza çıkacak…" diye konuştu.

"BASIN, DÖRT MAYMUN OYNASIN İSTENİYOR"

Nazlıaka ayrıca, "Basına bir gözdağı verilmeye çalışılıyor. Adeta dört maymun oynasın isteniyor: Görmesin, duymasın, yazmasın, konuşmasın… Merdan Yanardağ'ın, 'ironi yaptığını' söyleyerek, sözlerine açıklık getirmiş olması bir yana, tutuklu yargılanması kabul edilemez… Asıl amaç gözdağı" diye konuştu.