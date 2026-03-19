GÜNDEM / 19 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, tutuklu yakınları ve İstanbul parti örgütü ile iftar programına iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Karanfilleri 6 Şubat Çocuk Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı'na, 750 yetim çocuğa kıyafet giydirilmesi, hediye takdimi ve iftar programına iştirak edecek, Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, Yaşlılar Haftası dolayısıyla hane ziyareti gerçekleştirecek.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Karanfilleri 6 Şubat Çocuk Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı'na, 750 yetim çocuğa kıyafet giydirilmesi, hediye takdimi ve iftar programına iştirak edecek, Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, Yaşlılar Haftası dolayısıyla hane ziyareti gerçekleştirecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara belediye başkanlıkları ile bu ilçelerin esnafına ziyarette bulunacak, iftar programına iştirak edecek.

2- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin liderleri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla zirve toplantısı düzenleyecek.

2-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Samsunspor, İspanya'nın Rayo Vallecano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

2- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beşiktaş-Kasımpaşa ve TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımını ağırlayacak.

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene, VakıfBank ise yine İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini konuk edecek.

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçında Romanya'yı konuk edecek.

6- Beşiktaş Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek.

