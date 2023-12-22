Üye Girişi
Haberler

"Sivrihisar Tanıtım Günleri" Ankara'da başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Sivrihisar Tanıtım Günleri, Ankara'da başladı.

Sivrihisar Tanıtım Günleri, Ankara'da başladı.

Bir alışveriş merkezinde organize edilen etkinlikte, atölyelerde ev hanımlarının ürettiği el sanatlarının satışı, yöreye ait kültürün tanıtımı, çocuklara yönelik organizasyonlar düzenleniyor.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "dünyanın başkenti" olarak nitelediği Sivrihisar'ın tarihi bir çınar olduğunu ifade etti.

Yüzügüllü, etkinlikte Sivrihisar'ın kültürünü ve değerlerini Ankaralılarla paylaşmak istediklerini belirterek, belediyenin sanat atölyelerinde eğitim alan kadınların, el işinden yaptığı hediyelik eşyaların stantlarda sergilendiğini ve satıldığını söyledi.

Kadınların el emeği ürünlerinin satışından ev ekonomisine de katkıda bulunduğunu ifade eden Yüzügüllü, etkinliğin Pazar gününe kadar süreceğini aktardı.

Sivrihisar'ın kültürünü, gastronomisini ve el sanatlarını yansıtan ürünlerin bulunduğu tanıtım günlerinde, çocuklara yönelik Nasreddin Hoca ve kukla gösterileri, yüz boyama, balon dağıtımı etkinlikleri yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hamid Yüzügüllü Sivrihisar Ankara Gastronomi Etkinlikler Kültür Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title