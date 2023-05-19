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Sivrice'de 19 Mayıs töreni düzenlendi

Sivrice'de 19 Mayıs töreni düzenlendi

Güncel Haberler

Sivrice ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende öğrenciler gösteriler sundu ve sporculara ödüller verildi.

Sivrice ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivrice ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Törene, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahtiyar Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cağlar Gökalp, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs Gençlik Sivrice Güncel Haberler

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