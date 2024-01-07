Siverek'te Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
C.Ö. idaresindeki 34 FAK 989 plakalı otomobil, Hasan Çelebi Mahallesi Yusuf Sami Caddesi'nde, C.A'nın kullandığı 33 E 0860 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan C.Ö. idaresindeki otomobil, kaldırımda yürüyen Uğur Çıplanık'a çarptı.
Kazada yaralanan sürücü C.Ö. ile yaya Uğur Çıplanık, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.