Siverek'te otomobil ile tır çarpıştı: 4 çocuk 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 4 çocuk ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 çocuk 9 kişi yaralandı.
İbrahim Yıldız (24) idaresindeki 63 YL 271 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde Kasım Alçiçek'in kullandığı 06 BGN 02 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Rahime Çin (44), Mihrima Gül Tato (2), Saadet Yılmaz (60), Hümeyra Tato (10), Nurat Tato (37), Ecrin Nur Tato (4), Servet Turan (49) ve Muhammed Ali Turan (3) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.