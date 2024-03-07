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Siverek'te hükümlü yakalandı

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Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Üst aramasında ruhsatsız bir tabanca ve 11 mermi bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. yakalandı.

Hükümlünün üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

İşlemlerini ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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