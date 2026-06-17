Sivas pancar üreticilerinden milletvekillerine teşekkür

Sivas Ziraat Odası Başkan Vekili ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yalçın, Malatya Şeker Fabrikası pancar kotasının verilmesi sürecinde destek sağlayanlara teşekkür etti.

Yalçın, odada yaptığı açıklamada, bölgede faaliyet gösteren pancar üreticilerinin taleplerine destek veren TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Verilen desteğin Sivas tarımı açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Yalçın, "Üreticimizin sesine kulak vererek bizleri yalnız bırakmayan herkese Sivaslı pancar üreticilerimiz adına en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çiftçimizin emeğinin karşılığını bulması ve topraklarımızın bereketinin artması adına gösterilen bu gayret, Sivas tarımının geleceğine yapılmış çok kıymetli bir katkıdır." ifadelerini kullandı.