Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, görevine başladı - Haberler

Niğde Valiliğinden Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, görevine başladı.

Şimşek, valilik binası girişinde, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

Vali Şimşek, daha sonra makamında gazetecilere, karşılamaya katılanlara teşekkür etti.

Yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Şimşek, "Bu görevi bana layık gören, tevdi eden başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve devlet büyüklerimize şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde 1996'da kaymakam vekili olarak görev yaptığını anımsatan Şimşek, "Sivas'ı biraz tanıyorum, inşallah kısa sürede daha çok tanıyacağım. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, yiğitler diyarı, Yiğidolar memleketi sultan şehir bir ilde vali olarak görev yapmak benim için büyük bir onur, gurur ve mutluluktur." diye konuştu.

Görevinin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"İnşallah Sivas'ımız için en güzelini yapma gayreti içerisinde olacağız. Sivas'ın gelişmesi, kalkınması ve daha üst noktalara çıkması için gece gündüz çalışacağız. Tabii bunu yaparken toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket edeceğiz, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağız. Onlarla işbirliği yapacağız, onların fikirlerinden yararlanacağız, sürekli istişare içerisinde olacağız. İnanıyorum ki onlarda bizlere hep destek olacaktır. Verecekleri destekler için şimdiden milletvekillerimize, siyasi parti başkanlarımıza, üniversitelerimize, belediye başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza, muhtarlarımıza herkese şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah bu göreve atanmamız hayırlı ve uğurlu olur, Allah bizi mahcup etmez."