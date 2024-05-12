Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 93 yaşındaki annenin özverili bakımını ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde doğuştan özel gereksinimli, yürüyemeyen ve konuşamayan 60 ve 53 yaşındaki iki evladına bakan 93 yaşındaki Gülsüm Karamuk'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilerlemiş yaşına rağmen evlatlarına gözü gibi bakan Gülsüm Karamuk, her gün sevgi ve şefkatle oğullarına bakarak gelini ve diğer çocuklarının destekleriyle onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Anneler Günü dolayısıyla aileyi evinde ziyaret eden Şimşek, anne Gülsüm Karamuk ve diğer aile bireyleriyle sohbet etti.

Ziyarette açıklamada bulunan Vali Şimşek, anne Gülsüm Karamuk'un ve tüm annelerin gününü kutladı.

Gülsüm annenin fedakarlık örneği gösterdiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Gülsüm annemiz, annelik duygusunun gerçekten ne kadar ulvi, yüce ve büyük bir duygu olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. 93 yaşında olmasına rağmen evlatları doğduktan bu yana onlarla ilgileniyor, büyük bir sabır ve fedakarlıkla ilgisini hiçbir zaman eksik etmiyor, her zaman evlatlarının yanında. Bu ailemiz devletimizin güvencesindedir. Amacımız, annemizi ve evlatlarını bundan sonraki yaşamlarında daha da mutlu etmek, onların yaşamını kolaylaştırmak. Bu amaç doğrultusunda devletimizin desteği bu aileye devam ediyor. Evde bakım desteğinin yanında ailede yaşayan fertlerin farklı sosyal güvenceleri de var. Diğer oğlu ve gelini de bu aileyle yakından ilgileniyor. Bizler de ilgi ve alakamızı ailemizin üzerinden eksik etmeyeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve kaymakamlık aileyle yakından ilgileniyor. Evlatları ile kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."