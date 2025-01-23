Sivas Valisi ve Belediye Başkanı Ticaret Borsası'nı Ziyaret Etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Şimşek ve Uzun, ilin ekonomik yapısı, tarım ve hayvancılık sektörü ile ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Şimşek, Sivas'ın stratejik konumu ve güçlü tarım altyapısıyla önemli bir ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Ticaret Borsamızın bu süreçteki rolü oldukça değerli." ifadelerini kullandı.

Uzun da yerel yönetim olarak üreticilere ve ticaret erbaplarına her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Karakaya ise Sivas'ın ticaret potansiyeline dikkati çekerek, tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemini vurguladı.

Şimşek ve beraberindekiler daha sonra Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2024 yılı teknik destek programı kapsamında Sivas Ticaret Borsası tarafından yürütülen, "Akıllı Tarım Uygulamalarına ve Yeşil Dönüşüme Yönelik Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlayacak Eğitim Faaliyetleri" projesi çerçevesindeki bitkisel üretimde toprak analizi ve bitki besleme eğitimine katılan kursiyerlerle bir araya geldi.

Ziyarette Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan da yer aldı.