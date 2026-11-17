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Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karataş köyüne sulama göleti yapılacak.

Ulaş İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, AA muhabirine, il genelinde 11 gölet yapılacağını, bunlardan birinin ise Karataş köyünde yer alacağını söyledi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Kuşkaya, "İnşallah gölet çalışmaları tamamlanıp su toplandığı zaman, köydeki çiftçilerimiz 1500 dekar alanda sulu tarıma geçecek. Sulu tarım yaparak hem kendi bütçelerine hem de milli ekonomiye katkı sağlayacak." dedi.

Kuşkaya, gölet projesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Muhtar Serdar Durmaz da köyde sulu tarım yapılacak araziler olduğunu belirtti.

Köy etrafında boşa akan su kaynaklarının bulunduğunu anlatan Durmaz, "Gölet yapımı için başvurumuzu yapmıştık, çok şükür kabul edildi. İnşallah en kısa zamanda sulu tarıma geçeriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA