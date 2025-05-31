Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özdemir'den Yeni Yatırım Teşvik Sistemine Destek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özdemir'den Yeni Yatırım Teşvik Sistemine Destek
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, yeni Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, yeni Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, yaptığı açıklamada, yeni sistemin Türkiye'nin sanayide dönüşüm hedeflerine ulaşması ve küresel rekabet gücünü artırması açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Teşvik sisteminin sanayicilerin üretim kapasitelerini artırmalarına, teknolojik altyapılarını geliştirmelerine ve daha yüksek katma değerli yatırımlara yönelmelerine ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, özellikle Sivas'ın tamamının yatırım cazibesi açısından önemli avantaj elde edecek. Yatırım ortamının güçlendirilmesi, üretimin çeşitlendirilmesi ve istihdamın artırılması adına atılan bu adımı iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni teşvik mekanizmasının hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin bu yeni sistemin sunduğu imkanlardan azami düzeyde faydalanmaları adına bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen yeni Yatırım Teşvik Sisteminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olmak üzere, sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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