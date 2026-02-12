Haberler

Zara'da iş insanlarından sporculara destek

Sivas'ın Zara ilçesinde, iş insanları ve yerel yöneticiler sporcuları desteklemek amacıyla ziyarette bulundu. Yeni kurulan kadın futbol takımına başarılar diliyen heyet, spor faaliyetlerine destek verileceğini açıkladı.

Sivas'ın Zara ilçesinde iş insanları tarafından sporculara destek sağlandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Yıldırım, bir grup iş insanı ile Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik ile Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt'ten spor faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, ilçede yeni kurulan kadın futbol takımına başarılar diledi.

Sporcuları tebrik eden heyet, spor faaliyetleri için destek de bulundu.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yıldırım, "Zara'da futbol, güreş, basketbol, badminton ve voleybol branşlarında yüzlerce gencimizin başarıları bizleri de heyecanlandırdı. Sivas yiğidin harman olduğu yerdir. Sivaslı sporcularımızın yetiştiği bu tesisler başarılarıyla da göz dolduruyor. Yerel, ulusal ve uluslararası birçok spor faaliyetine sporcuların yetiştiği Sivas'ımızın tesislerinden biri olan bu tesislerde, sporcularımızın heyecanlarını yerinde görmek ve onların yanlarında olduğumuzu bildirmek istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler de Sivas'ımızın sporda başarılarında elimizden geldiğince destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
