Sivas'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Sivas'ta hasadına başlanan silajlık mısırda yaklaşık 200 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği köyünde silajlık mısır hasadına katıldı.

Vali Şimşek, ilk olarak Tarım ve Orman Müdürü Seyid Yıldız ile Töngel köyünde sebze üreticisi Mustafa Kaydaş'a ait 80 dekar arazide hasadı yapılan sebze ürünlerini inceledi.

Şimşek daha sonra Mumcuçiftliği köyünde traktöre binerek silajlık mısır hasadını yaptı.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Şimşek, "İlimizde silajlık mısır alanı 40 bin dekar olup 200 bin ton hasat yapılması hedeflenmektedir." dedi.

Silajlık mısır üretiminin önemine vurgu yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Silajlık mısır üretimi hayvancılıkta önemli bir girdi oluşturmaktadır. İlimizde sulak alanların artmasıyla birlikte mısır üretimi de artıyor. Silajlık mısır üretimi hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşmesine de imkan sağlıyor. Yüzde 70'lerdeki maliyet, mısır üretiminin atmasıyla yüze 30'a kadar düşmüş durumda."

Programa Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ katıldı.