Sivas'ta Sağanak Yağış Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Sağanak yağış ve su taşkınları tarım arazilerine zarar verdi

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde etkili olan sağanak yağış, su taşkınlarını beraberinde getirdi. Taşkın sebebiyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

İlçe merkezine bağlı Üngür, Yarımkaya, Mahmutağa Çiftliği köyleri ile Kırıklı mezrasında bazı ekili tarım arazileri su taşkınları nedeniyle hasar gördü. Sağanak yağışa bağlı yaşanan su taşkınlarından dolayı arazileri hasar gören çiftçiler, Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak durumu bildirdi. Taşkın felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, küresel ısınmaya bağlı doğal felaketlerin önüne geçebilmek için tarım sigortası yaptırılmasının önemine değinerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.