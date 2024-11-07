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Sivas'ta Kuşburnu Fidanı Dikimi Yapıldı

Sivas'ta Kuşburnu Fidanı Dikimi Yapıldı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Yücel Olgun, 5 dönümlük arazisine kuşburnu fidanı dikerek bölgedeki kuşburnu üretimini teşvik etmeyi hedefliyor. Kuşburnunun besin değeri yüksek ve çeşitli kullanım alanları bulunan bir bitki olduğunu belirten Olgun, ürünlerini de satışa sunuyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kuşburnu fidanı dikimi yapıldı.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karacaören köyünde yaşayan Yücel Olgun, kendine ait 5 dönüm araziye kuşburnu fidanı dikti.

Olgun, AA muhabirine, kuşburnu üretimini teşvik etmek ve bölgeye en uygun kuşburnu türünü belirlemek amacıyla fidanları toprakla buluşturduğunu söyledi.

Kuşburnunun son derce önemli bir besin kaynağı olduğunu belirten Olgun, "C vitaminini bünyesinde bulunduran kuşburnu meyvesi, geniş bir kullanım ve tüketim alanına sahip önemli bir bitkidir." dedi.

Halkın son yıllarda kuşburnuya ilgi gösterdiğini vurgulayan Olgun, "Kuşburnu hem marmelatı hem de çayıyla şifa kaynağı deposu olarak bilinmektedir. Bu yıl köyde bir ton topladığımız kuşburnu meyvesinden elde edilen marmelatı İstanbul'a götürerek orada yaşayan hemşerilerimize satışını yaptık." diye konuştu.

Olgun, kuşburnu üretiminin yaygınlaşması için örnek bahçe oluşturmayı hedeflediğini belirterek, toplam 400 fidanı en kısa sürede toprakla buluşturacağını kaydetti.

Köy muhtarı Erhan Bektaş ise güzel bir girişime imza atmasından dolayı Yücel Olgun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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