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Sivas'ta Koyun Dışkısından Elde Edilen Kerme Yakıtıyla Çevre Dostu Isınma

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Sivas'ta köylüler, maliyetsiz ve çevre dostu olan koyun dışkısından elde edilen kerme yakıtıyla ısınıyor. Yüksek kalorili bu yakıt, düşük karbonmonoksit oranıyla hem güvenli hem de çevreyi kirletmiyor.

Dünyanın en çevre dostu yakacağı, kalorisi yüksek, karbonmonoksiti yok denecek kadar az

Sivas'ta özellikle köylerde ikamet edenler koyun dışkısından elde edilen maliyetsiz ve çevre dostu yakıtla ısınıyor

SİVAS - Sivas'ta özellikle köylerde ikamet edenler, kerme adı verilen ve koyun dışkısından elde edilen maliyetsiz ve çevre dostu yakıtla ısınıyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinden birisi olan Sivas'ta kış hazırlıkları sürüyor. Özellikle köylerde ikamet eden Sivaslılar tezeğin yanı sıra kerme ismini verdikleri yüksek kalorili çevre dostu yakıtla ısınıyor. Koyun dışkısıyla elde edilen, kolorisi yüksek bu yakıt karbonmonoksit oranı çok düşük olduğundan hem güvenle yakılıyor hem de havayı kirletmiyor.

Tamamen maliyetsiz

Kerme, ahırlarda kalan koyunların altına serilen samanların koyun dışkısı ile birleşmesi sonucu oluşuyor. Özellikle temizlenmeyen bu karışım zamanla 20 cm kalınlığında bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka yaz aylarında dilimlenerek kaldırılıp kurumak üzere güneşte bırakılıyor. Kuruyup yakıt haline gelen kerme dilimleri soba ve tandırlarda ısıtma amaçlı kullanılıyor. Hayvancılıkla uğraşanlar bu yakını sıfır maliyetle elde ediyor. Hem odun kömür parası vermek zorunda kalmıyorlar hem de güvenle ısınma imkanı buluyorlar.

Zehirleme riski yok

Sivas merkeze bağlı Tutmaç köyünde hayvancılık yapan Bedir Kırhasan, kermenin kendilerine hiçbir maliyeti bulunmadığını belirtip, "Bunlara kerme deniliyor. Koyunların bahar ayına kadar ağıllarda kalıyor ve yapmış oldukları dışkılar birikiyor. Bahar ayının gelmesiyle birlikte bu kerme dediğimiz dışkıları keserek dışarı çıkartıyoruz. Düz bir alana serip tekrar kurutuyoruz. Kış ayına doğru depolayacağımız alana taşıyoruz ve sobada yakıyoruz. Kerme kömür gibi karbon monoksit riski yok. Havayı kirletmez, tam bir doğa dostu. Isı seviyesi de oldukça yüksek. Bize ekstra hiçbir maliyeti yok. Sadece hayvanlarımıza aldığımız yemin karşılığını böyle değerlendiriyoruz. Sadece bizim emeğimiz var. 6 ay dışarı çıkartma ve kurutma işlemleri oluyor 6 ayda sobamızda yakarak ısınıyoruz" dedi" şeklinde konuştu.

Sivas'ta Koyun Dışkısından Elde Edilen Kerme Yakıtıyla Çevre Dostu Isınma
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMANUR AKKİŞİ - Güncel

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