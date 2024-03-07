Sivas'ta Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Yaralandı
Sivas'ın Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, M.K. ve A.K. idaresindeki kamyonetler çarpıştı. Kazada, devrilen kamyonette bulunan B.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 58 ABC 134 plakalı kamyonet, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'nde, A.K. idaresindeki 58 ADT 514 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, devrilen M.K'nin kullandığı kamyonetteki B.K. yaralandı.
Yaralı, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesine kaldırıldı.