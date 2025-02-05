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Sivas'ta Gübre Satışı Denetimleri Başladı

Sivas'ta Gübre Satışı Denetimleri Başladı
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Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre satışı yapan iş yerlerinde barkod, ambalaj ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Müdür Seyit Yıldız, denetimlerin devam edeceğini ve standartlara uymayan gübre satışı yapanlara yasal işlem uygulanacağını belirtti.

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte gübre satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Bitki Besleme Daire Başkanlığı Birim Koordinatörü Mehmet Emin Ertaş, Şube Müdürü Sinan Berk ve teknik personellerin katılımıyla gübre bayilerine yönelik barkod, ambalaj, etiket ve içerik uygunluğuna dair denetim yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kimyevi ve organik gübreleri üreten, ithal eden ve tüketenlerin haklarını korumayı ve standarda uygun olmayan gübre satışı yapanlara karşı çiftçilerin mağdur duruma düşmelerini engellemeyi amaçladıklarını aktaran Yıldız, teknik düzenlemeye veya standartlara uygunsuzluğunun tespiti halinde yasal işlem yapılacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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