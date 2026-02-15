Haberler

Sivas'ta yaklaşık 10 bin dönüm ekili tarım arazisi su altında kaldı

Sivas'ta yaklaşık 10 bin dönüm ekili tarım arazisi su altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, karların erimesi ve Tecer Irmağı'nın taşması sonucu yaklaşık 10 bin dönüm ekili tarım arazisi su altında kaldı. Arazilerde bulunan arpa ve buğday ekili tarlaların büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaklaşık 10 bin dönüm ekili tarım arazisi, karların erimesi ve ırmağın taşması nedeniyle su altında kaldı.

Sağanak ve eriyen karların etkisiyle Tecer Irmağı taştı.

Bölgedeki çok sayıda ekili tarım arazisi, su birikintileri yüzünden adeta göle döndü.

Suyun kapladığı arazilerde sonbaharda ekilen ürünlerin bulunduğu öğrenildi.

Aşağıada köyü muhtarı Sebahattin Kartal, AA muhabirine, Aşağıada, Yukarıada, Bostankaya, Akkaya, Kovalı ve Budaklı köylerindeki ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyledi.

Arpa ve buğday ekili tarla sahiplerinin zararının büyük olduğunu belirten Kartal, "Yaklaşık 8-10 bin dönüm alan su altında. DSİ Bölge Müdürlüğümüze müracaatta bulundum. Sağ olsun ilgilendiler ve burada bir çalışma yapıldı. Alabildikleri kadar suyun önünü açtılar. Derede ıslah çalışması yapılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Putin'i küplere bindiren 'kurbağa zehri' iddiası! Jet açıklama geldi

Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim

Obama'nın uzaylılarla ilgili sarf ettiği cümle deprem etkisi yarattı
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı

Eve giren polis dev kafesi gördü, skandal sonradan ortaya çıktı
Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip ateş etti
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu

Tokat'ta günlerdir kayıp olarak aranan kadından acı haber
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

Dev fast food zinciri zor durumda! Yüzlerce şubesini kapatıyor