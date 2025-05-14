Sivas'ın Zara İlçesinde TMO Alım Acenteliği Açılıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2025 yılı hasat döneminde alım acenteliği açılacak.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Sivas TMO Başmüdürü Emrah Varol'u makamında ziyaret etti.

Zara'da TMO alım acenteliği açılması için yazılı başvuruda bulunduklarını belirten Şimşek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Zara ilçemizde alım acenteliği açılması için TMO Sivas Başmüdürlüğüne başvuruda bulunduk. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretle de acenteliğin ilçemizde açılacağının müjdesini aldık." dedi.

Açılacak acenteliğin hayırlı olmasını dileyen Şimşek, "Her zaman olduğu gibi kantarımızla, tesisimizle ve depolama konularında TMO'ya desteğimizi sürdüreceğiz. İlçemiz çiftçisinin en büyük çilesi nakliye, ürünün değerinde alıcı bulmasıdır. Bunun için var olan TMO'nun alım acenteliği açması çiftçimizin kaygılarını azaltmaktadır. Başmüdürümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.