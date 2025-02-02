Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik

Avukattan Yargıtay kararı için olay sözler: Biz de basından öğrendik
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Ulaş ilçesindeki canlı hayvan pazarı, tekrar hizmete girdi. Belediye Başkanı Turan İlbey, pazarın açılmasının hayvan yetiştiricileri için önemli bir kaynaşma ve ekonomik canlanma sağlayacağını belirtti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kovid-19 salgını döneminde kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, canlı hayvan pazarını gezerek hayvan alım ve satımı yapanlarla bir süre sohbet etti.

İlçedeki hayvan pazarının yaklaşık 100 yıllık mazisinin olduğunu ve pandemi döneminde kapatıldığını aktaran İlbey, tekrar hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ulaş'a hayırlı olmasını temenni eden İlbey, şunları kaydetti:

"Hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımız için önemli olan pazarın kapalı olmasını ilçemiz için büyük bir kayıp olarak görüyorduk. Çok şükür bugün açtık ve canlı hayvan pazarımızı canlandırmaya devam edeceğiz. Pazarın açılmasıyla ilçemizdeki ticari canlılığın da artacağına inanıyorum."

İlçe merkezinde hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Haydar Yolalan ise desteklerinden dolayı İlbey'e teşekkür ederek, "Hayvan pazarının kapalı olmasından dolayı mağduriyet yaşıyorduk. Çok şükür pazarımıza kavuştuk." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
img

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
img

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
img

Türkiye, o ülkenin parasını döviz listesinden çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı
Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk görüntüleri
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.