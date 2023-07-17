Sivas'ın Gemerek ilçesinde 50 dönüm tarla yangında kül oldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan tarla yangınında 50 dönüm ekili alan kül oldu. Yangında hasat bekleyen tarlalarda 15 tona yakın mahsul yok oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan tarla yangınında 50 dönüm ekili alan kül oldu.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Burhan, Horuk ve Karagöl köylerinde hasadı beklenen 50 dönümlük ekili tarlalarda 15 tona yakın mahsul çıkan yangında küle döndü. Çıkan yangında yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 50 dönüm ekili alanın yok olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİVAS