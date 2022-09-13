Sivas haberleri... Ulaş Gölü sessizliğe büründü Güncel Haberler Sivas gündem haberi... Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2016 yılında "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde sessizlik yaşanıyor. Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2016 yılında "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde sessizlik yaşanıyor. İlçe merkezinde bulunan, sakarmeke ve diğer yaban kuşlarının üreyerek barındığı, piknikçilerin uğrak yeri Ulaş Gölü, tatilci ve gurbetçilerin ilçeden ayrılmasıyla sessizliğe büründü. Göl kıyısındaki tesisi işleten Kemal Aslan, doğal güzelliğiyle dikkati çeken gölün gurbetçilerin ilçeden ayrılması ve okulların açılmasının ardından sessizliğe büründüğünü söyledi. Yaz döneminde Ulaş Gölü'nün rağbet gördüğünü belirten Aslan, gelecek sezon için şimdiden hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Güncel Kaynak: AA / Çetin Karaçoban Hisarcık Sivas Güncel Haberler

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